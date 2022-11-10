Британський уряд заморозив активи олігархів РФ на суму 20,5 млрд доларів, - Reuters
Британський уряд заморозив активи, що належать російським олігархам під санкціями. Загальна заблокована сума - 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів)
Про це повідомляють у Reuters з посиланням на заяву Ендрю Гріффіта з Міністерства фінансів.
"Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - сказав він.
На сьогодні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у Росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.
За даними Управління з фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів, Росія випередила Лівію та Іран і стала країною з найбільшою кількістю накладених на неї санкцій у Великій Британії. Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму, зазначену в усіх інших британських режимах санкцій.
- 4 листопада ЗМІ повідомили, що Росія домагається зняття санкцій з державного Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна. Росія просила країни Заходу дозволити державному кредитору Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, попри західні санкції.
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