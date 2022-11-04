Про це повідомляє Reuters.

Президент Володимир Путін залишив за собою право Росії знову припинити укладену за посередництва ООН угоду, тоді як голова ООН Антоніу Гутерреш наполягає на тому, щоб Москва погодилася продовжити угоду після закінчення терміну її дії 19 листопада.

Росія публічно не деталізувала свої вимоги, окрім закликів розблокувати російські добрива, що застрягли в європейських портах та на складах, та відновити експорт аміаку, важливого інгредієнта добрив, російсько-українським трубопроводом.

Чотири джерела, які відмовилися назвати себе через делікатність теми, заявили, що Росія просила країни Заходу дозволити державному кредитору Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, попри західні санкції.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у севастопольській бухті.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

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