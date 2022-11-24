ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії, - Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз веде роботу над дев'ятим пакетом санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн.
"Європейський Союз наполягає на введенні дев'ятого пакета санкцій проти Росії у відповідь на напад Москви на Україну", - розповідає вона.
Вона додала, що в ЄС вже "наполегливо працюють над тим, щоб вдарити по Росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною".
Голова Єврокомісії також переконана, що ЄС вже зовсім скоро затвердить глобальне обмеження цін на російську нафту.
"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна та його незаконну варварську війну", - додала вона.
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що у наступний, дев'ятий, пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має увійти відключення решти банків від SWIFT, обмеження ціни або заборона на експорт газу, заборона заходу суден у російські порти та на видачу віз росіянам. Санкції також мають розширюватися і щодо Білорусі.
Крім того, за його словами, потрібно обмежити ціну на російський газ або запровадити заборону на його експорт.
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