Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн.

"Європейський Союз наполягає на введенні дев'ятого пакета санкцій проти Росії у відповідь на напад Москви на Україну", - розповідає вона.

Вона додала, що в ЄС вже "наполегливо працюють над тим, щоб вдарити по Росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною".

Голова Єврокомісії також переконана, що ЄС вже зовсім скоро затвердить глобальне обмеження цін на російську нафту.

"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна та його незаконну варварську війну", - додала вона.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що у наступний, дев'ятий, пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має увійти відключення решти банків від SWIFT, обмеження ціни або заборона на експорт газу, заборона заходу суден у російські порти та на видачу віз росіянам. Санкції також мають розширюватися і щодо Білорусі.

Крім того, за його словами, потрібно обмежити ціну на російський газ або запровадити заборону на його експорт.

10 листопада у Великій Британії заморозили активи російських олігархів на суму 20,5 млрд доларів.

20 листопада в Польщі та Фінляндії запропонували конфіскувати заморожені російські активи на користь України.

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