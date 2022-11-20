Про це повідомляє видання Yle.

"Заморожені кошти росіян мають бути використані на користь українців", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції прем'єр-міністрів у Гельсінкі.

Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. Моравецький підкреслив, що "по Росії треба вдарити сильніше, ніж вона очікує".

Прем'єр Польщі підтримала його фінська колега Санна Марін Зокрема вона висловила сподівання, що комісія знайде "законні рішення для здійснення цих дій".

Разом з тим, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

18 листопада у Politico з посиланням на внутрішній документ ЄС повідомили, що країни ЄС заморозили російських активів на €68 млрд та резервів на майже €34 млрд. Найбільша кількість заморожених активів знаходиться в Бельгії – близько 50 мільярдів євро. Друге місце посідає Люксембург – 5,5 мільярда євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.

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