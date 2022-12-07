Про це повідомляє Bild.

Згідно з інформацією видання, в Брюсселі ухвалять рішення про подальші санкції (блокування облікових записів, в'їзд в країну тощо) проти чиновників і політиків РФ після ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема санкції стосуватимуться родини "лідера" Чечні Рамзана Кадирова. Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова. Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим "міністром культури" в Чечні. До того ж крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом "Firdaws".

Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

Обмеження торкнуться також десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об'єктах та інфраструктурі.

1 грудня Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро. Як повідомляють у Мінекономіки країни, ця сума наводиться без урахування вартості 15 заморожених об'єктів нерухомості юридичних та фізичних осіб, на яких наклали санкції.

2 грудня влада Португалії відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії заморозила близько 18 мільйонів євро активів підсанкційних осіб.

7 грудня Міністерство торгівлі США додало до свого "чорного списку" 24 іноземні компанії та організації, з яких 10 юридичних осіб базуються в Росії. Зокрема серед них виробники комп'ютерного обладнання й мікросхем.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb