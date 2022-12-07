Про це йдеться в базі Федерального реєстру США.

Відомо, що до переліку було внесено російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway, холдинг "Роселектроніка", Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки та виробник мікросхем "ПКК Міландр", а також пов'язані з ним юридичні особи. Крім того, до списку були додані компанії Fibersense та "Оптолінк".

Загалом з 24 іноземних компаній та організацій, на які наклали санкції Міністерство торгівлі США, 10 юридичних осіб базуються в Росії.

Серед інших компаній, які потрапили під санкції - юридичні особи, зареєстровані у Латвії, ОАЕ, Пакистані, Сінгапурі та Швейцарії. Як уточнюється, щодо компаній зі списку діятиме "презумпція відмови" під час розгляду заявок на експортні ліцензії.

крім того, США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр". Відомо, що його компанія працює в російському секторі виробництва електроніки та займається військовими науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами.

1 грудня Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро. Як повідомляють у Мінекономіки країни, ця сума наводиться без урахування вартості 15 заморожених об'єктів нерухомості юридичних та фізичних осіб, на яких наклали санкції.

2 грудня влада Португалії відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії заморозила близько 18 мільйонів євро активів підсанкційних осіб.

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