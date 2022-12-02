Португалія заморозила російських активів на 18 млн євро

Про це повідомило видання Euractiv.

"У нас в Португалії заарештовані, заморожені активи людей, які перебувають у списку санкцій, на суму вісімнадцять мільйонів євро", – заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо.

Глава португальської дипломатії коментував озвучену напередодні пропозицію Єврокомісії про тимчасове вилучення активів, заморожених у російських олігархів, у межах санкцій, ухвалених проти Росії, та їхнє використання для фінансування відновлення України.

13 жовтня стало відомо, що Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов".

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