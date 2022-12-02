Португалія заморозила російських активів на 18 млн євро
Влада Португалії відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії заморозила близько 18 мільйонів євро активів підсанкційних осіб
Про це повідомило видання Euractiv.
"У нас в Португалії заарештовані, заморожені активи людей, які перебувають у списку санкцій, на суму вісімнадцять мільйонів євро", – заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо.
Глава португальської дипломатії коментував озвучену напередодні пропозицію Єврокомісії про тимчасове вилучення активів, заморожених у російських олігархів, у межах санкцій, ухвалених проти Росії, та їхнє використання для фінансування відновлення України.
- 13 жовтня стало відомо, що Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов".
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