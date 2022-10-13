Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов"

Про це повідомляють у виданні Observador.pt.

"На прохання України і в координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала міністер оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

При цьому Каррейрас зазначила, що один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тому Україна має самостійно його відремонувати.

Нагадаємо, Україна отримає від НАТО обладнання, яке допоможе боротися з іранськими безпілотниками

До слова, у Міноборони закрили першочергову потребу Збройних сил України в зимовій формі та триває робота із забезпечення усіх інших запитів