Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов"
Португалія передасть Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, що були позбавлені ліцензії на експлуатацію через санкції, введені проти Росії
Про це повідомляють у виданні Observador.pt.
"На прохання України і в координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала міністер оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.
При цьому Каррейрас зазначила, що один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тому Україна має самостійно його відремонувати.
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