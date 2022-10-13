English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна отримає від НАТО безпілотники, які допоможуть боротися з іранськими "шахідами", - Столтенберг

Україна отримає від НАТО безпілотники, які допоможуть боротися з іранськими "шахідами", - Столтенберг

13 жовтня, 2022 четвер
18:20
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував нову військову допомогу для України

Окрім нових систем ППО, Україна отримає також і безпілотники від НАТО, які допоможуть боротися з іранськими БПЛА, що використовує Росія. Про це Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу 13 жовтня.

"Україна чудово просувається вперед. Прогрес очевидний, зокрема на східному та південному напрямках. Україна отримає нові системи ППО, артилерійські системи, бронетехніку та інше. Зокрема, чотири потужні системи ППО вже виділено Україні. В рамках такого пакету допомоги Україна отримає безпілотники від НАТО, які стануть в опозицію до іранських дронів, що зараз руйнують інфраструктуру України", - заявив Столтенберг.

  • До слова, Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
ППО
безпілотник
НАТО
Читайте також:
Ярослав Юрчишин
Автор Ярослав Юрчишин
12 жовтня, 2022 середа
Чому зрадники Рабінович та Васильковський досі є народними депутатами?
7 жовтня, 2022 п'ятниця
"Страх без поваги": джерела у Кремлі та уряді РФ заявляють, що Путін вже не попереджає про свої рішення, - росЗМІ
Лукашенко
10 жовтня, 2022 понедiлок
Лукашенко їде з Білорусі 11 жовтня в міжнародну поїздку
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.9
  • EUR
    Купівля 38.34
    Продаж 39.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
13 жовтня
19:24
Ракетний удар
Окупанти за добу завдали по Україні 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ - Генштаб
19:08
імпорт
Український експорт за 8 місяців упав на понад 30%, імпорт – на 21,5%
19:06
російські війська окупанти
Окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків - Генштаб
19:06
Єнс Столтенберг
Союзники НАТО мобілізують зусилля, щоб надати більше допомоги Україні, - Столтенберг
18:51
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Наративи Путіна є безвідповідальними, але ми маємо ставитися серйозно до ядерних погроз, - Столтенберг
18:48
Ексклюзив
Наступного тижня очікується прибуття перших ешелонів російських військових до Білорусі, - журналіст Калиновський
18:41
Поверненні в Україну діти
Україна повернула 96 дітей з незаконної депортації в РФ
18:38
Оновлено
ППО збила ракету
Ворог випустив по Львівщині шість ракет, 2 влучили у військовий об'єкт, 4 збила ППО
18:34
У Сербії обірвався підвісний міст
У Сербії обірвався підвісний міст з туристами: дві людини загинули, десятки постраждали
18:30
Керч
Перед Керченською переправою у заторі стоять понад тисячу вантажівок
18:30
Microsoft
Функціонал Apple стане доступним в Windows 11 та Xbox
18:24
OPINION
Сергій Фурса
Шамани брехати не будуть. Взяли гроші й обіцяли холодну зиму
18:20
ППО збила ракету на Рівненщині
На півдні Рівненщини ППО збила повітряну ворожу ціль
18:13
Воєнні злочини Росії
Румунія долучилась до Спільної слідчої групи з розслідування міжнародних злочинів в Україні
18:08
зимова форма
Першочергова потреба ЗСУ в зимовій формі закрита, - Міноборони
18:02
нафта
У вересні Росія отримала найнижчий цьогоріч дохід від продажу нафти, - Bloomberg
17:42
Жозеп Боррель
Боррель: ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад $3 млрд
17:42
Кордон між Польщею та Україною
Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців
17:32
ППО
Над Тернопільщиною ППО збила низку ракет, жертв і влучань немає
17:32
Представник Ради Європи пообіцяв підтримку захисникам Азовсталі
Мобільні будинки, засоби захисту й реабілітація воїнів: представник Ради Європи пообіцяв підтримку захисникам Азовсталі
17:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:25
Ексклюзив
Яценюк
Путін втрачає владу у РФ, - Яценюк
17:23
Німеччина уряд
Мінфін Німеччини: Україна може розраховувати на фінпідтримку G7 під час війни
17:19
Денис Монастирський
Російські окупанти замінували майже всі місця масових поховань, - Монастирський
17:03
Держдеп США
Держдеп США повідомив про загибель громадянина Штатів на Донбасі
16:55
Starlink для Харківщини
Уряд Польщі передав на Харківщину 150 терміналів Starlink
16:51
Авіація ЗСУ
ДБР розслідує падіння на Вінниччині військового літака, пілот якого збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети
16:43
санкції проти Росії
ЄС продовжив санкції проти Росії через застосування "Новачка"
16:43
Ексклюзив
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22
У науковій бібліотеці університету ім. Шевченка не залишилося вікон після ракетного обстрілу центру Києва, - доцент КНУ Олещук
16:41
Сергій Наєв
Україна готова до наступу з території Білорусі, - Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв
16:37
Емма Вотсон і Том Фелтон
Поганець із "Гаррі Поттера" Том Фелтон зізнався, що був закоханий у Емму Вотсон
16:36
Президент України Володимир Зеленський
Путін застосує ядерну зброю, лише коли буде переконаний, що не отримає гідної відповіді, - Зеленський
16:36
На фото Дмитро Кулеба
Підтримка деякими країнами Африки резолюції Генасамблеї ООН - успіх української дипломатії, - Кулеба
16:33
Ракета
На Буковині чутно вибухи, працює ППО
16:24
ґрати
Охоронця бойовика Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації
16:21
обмін полоненими
Україна повернула додому 20 воїнів: відбувся черговий обмін полоненими
16:21
OPINION
Володимир Гевко
Чи закінчиться ця війна звичним "горе переможеним"?
16:14
прапор України
Уже зафіксовано понад 200 фактів лінгвоциду української мови, - омбудсмен Кремінь на міжнародній конференції
16:08
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Путін намагатиметься купити прихильність Ердогана різними пропозиціями, - аналітик Бурковський
16:07
Жозеп Боррель
У разі ядерного удару РФ по Україні буде потужна, неядерна військова відповідь, - Боррель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV