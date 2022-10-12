Про це він сказав, прибувши на міністерську зустріч держав Альянсу в Брюсселі.

"Я вітаю те, що союзники НАТО надають системи ППО. Це надзвичайно важливо. І я вітаю нещодавнє оголошення Німеччини й доставлення німецької системи протиповітряної оборони в Україну. Я думаю, ми всі побачили, чому це так важливо. Жахливі атаки проти українських міст, убиті цивільні, зруйнована критична цивільна інфраструктура, серйозні атаки на енергетичну систему напередодні зими", - зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що Україна потребує більшої кількості різних типів систем для захисту свого неба.

"Усе це демонструє нагальну потребу більшої кількості протиповітряної оборони для України. Союзники надавали системи ППО, але потрібно більше. Потрібні різні типи систем ППО - малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Україна - велика країна з великою кількістю міст, тому потрібно посилити підтримку, щоб Україна могла захистити більше цивільних громадян.

11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.