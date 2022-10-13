Першочергова потреба ЗСУ в зимовій формі закрита, - Міноборони
У Міноборони закрили першочергову потребу Збройних сил України в зимовій формі та триває робота із забезпечення усіх інших запитів
Про це інформує Міністерство оборони України.
Першочергові потреби в зимовому одязі, взутті, шапок, шкарпеток, термобілизни та флісок - закриті.
"З 6 по 12 жовтня до Збройних сил України доставлено понад 24 тисячі курток зимових, до 17 тисяч пар взуття, з яких майже 12 з половиною тисяч – зимового. Крім цього, понад 27 тисяч шапок зимових, 35 тисяч курток костюма утеплювача (флісок) та 93,5 тисячі комплектів білизни натільної демісезонної та зимової", - йдеться в повідомленні.
Також передали майже 13 тисяч бронежилетів і 10 тисяч шоломів.
Нині Міноборони вже сформувало для ЗСУ резерв з понад 180 тисяч бронежилетів і шоломів - у десятки тисяч.
"Стосовно постачання зимової форми статистика дуже швидко змінюється і переважно залежить від логістики. Зокрема, для прикладу, добу тому у процесі постановки на облік перебувало понад 16 тисяч курток зимових, ще близько 20 тисяч транспортувалося уже територією України та близько 90 тисяч перебувало у процесі доставлення за кордоном", - пояснюють в МОУ.
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