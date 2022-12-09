США ввели нові санкції проти Росії через отримання та використання іранських дронів
Уряд Сполучених Штатів запроваджує санкції проти повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотних технологій та їх застосування по мирних містах України
Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу телефоном координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", - зауважив представник Білого дому.
Він уточнив, що до цього переліку входять, зокрема, повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників. Крім того, до списку санкцій включений 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БПЛА.
Водночас за словами Кірбі, в США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.
- Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Велика Британія розширила санкції проти РФ та Ірану, зокрема до санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників
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