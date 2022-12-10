Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Безпілотники Ту-141 "Стриж" та Ту-143 "Рейс" складно засікти, тому що вони можуть летіти на висоті від 10 метрів. Комплекси С-300 та С-400 - це радянські системи, які є основою російської ППО. Вони розташовані ближче до фронту", - пояснив Долінце.

За словами авіаційного експерта, тилові військові об'єкти росіяни захищають старими системами ППО.

"Це дає суттєву перевагу летючим засобам ураження. Такі засоби складно ідентифікувати та у росіян немає спеціалізованих засобів для знищення. Даний безпілотник може імітувати крилату ракету, і може летіти на гранично низьких висотах. І це свідчить про те, що система ППО Росії є слабкою до летючих об’єктів або крилатих ракет. Росіянам доведеться частину свого ППО відтягнути зі східних та північних кордонів України, щоб посилити тилову оборону військових аеродромів та військових баз", - підкреслив Долінце.

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Згодом губернатори Курської та Бєлгородської областей РФ заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.

В районі курського аеродрому в росії виникла пожежа. Там горить нафтобаза

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що скоріш за все ЗСУ атакували летовища РФ не ракетами, а безпілотниками



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