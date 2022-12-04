У Росії заявили, що ЗСУ обстріляли прикордонні області РФ

Про це очільники областей пишуть у телеграмі.

Голова Курської області Роман Старовойт заявив, що Україна обстріляла населений пункт Гуєво, Суджанського району. Він зазначає, що зафіксовано щонайменше 15 прильотів, постраждалих та руйнацій немає. Пізніше він повідомив про "обстріл" хутора Кучерово, у Біловському районі. Старовойт заявив про щонайменше 10 прильотів, постраждалих немає. За його словами, всі снаряди впали в огородах та на вулицях, в одній нежитловій будівлі вилетіли вікна.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" ЗСУ населеного пункту Красного, у Шебекінському районі. За його словами, вибиті вікна у двох приватних будинках та в одному нежитловому.

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

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