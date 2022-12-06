Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Вибухи на території РФ, а саме на їхніх військових аеродромах, жодним чином не впливають на ракетні залпи росіян по території України. Ракетний обстріл і так готувався. Оскільки росіяни не мають іншого способу тиску на Україну, крім от таких терористичних атак", - пояснив Черник.

Експерт наголосив, що положення росіян на фронтах швидко погіршується.

"Кожен тиждень та місяць стратегічна ситуація для росіян погіршується. Тому вони намагаються тиснути на Україну, обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Що стосується вибухів на російських військових аеродромах, то це хороша новини. Це дуже серйозний та ідеологічний момент для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса. Оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження. Путін неймовірно пишався російською ядерною тріадою. Тепер вона під загрозою", - додав він.

5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет

В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях

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