Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми атакували летовища РФ не ракетами, тому що далекобійних ракет у нас немає. Скоріш за все це були безпілотники, які літають на далеку відстань. А боротися з безпілотниками засобами ППО дуже важко. Ми теж спочатку не зовсім розуміли, як боротися з Shahed. РФ поки теж не знає, як збивати безпілотники. Тому, наші атаки будуть влучати у ціль. Поки росіяни випустять методички й зрозуміють, як боротися з нашими засобами ураження, - пройде багато часу й ми можемо знищити ще багато цілей", - зауважив Гетьман.

За словами військового аналітика, саме наші сили здійснили атаку на летовища РФ.

"Не треба цього соромитися. Треба казати, що це була саме наша атака. Як це ми зробили - ми вам не скажемо, але і далі будемо це робити. У нас має бути гордість за такі атаки, за ЗСУ. Ми не порушуємо правил війни, які прописані у статутах ООН та військових доктринах. Ми не атакуємо цивільні інфраструктурні об’єкти, ми атакуємо саме військові об’єкти. Тобто аеродроми, з яких по нас ведеться напад. Коли триває війна, треба вражати військові цілі ворога, а не дивитися на те, де розташована географічна лінія кордону. Ми маємо атакувати військові об’єкти ворога, де б вони не були сконцентровані", - наголосив Гетьман.

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Згодом губернатори Курської та Бєлгородської областей РФ заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.

В районі курського аеродрому в росії виникла пожежа. Там горить нафтобаза

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