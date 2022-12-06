На аеродромі в Курську сталася пожежа. Влада заявила про атаку безпілотника

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнула нафтобаза. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці.", – заявив очільник області.

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Губернатори Курської та Бєлгородської областей рф заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ.

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