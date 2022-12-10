Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців у Криму. Для цього будуть проведені вибіркові рейди у квартирах та будинках кримчан. Відомо, що акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу.

Росія пішла на такий крок після того, як отримала дані закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації у Криму.

Виявилось, що навіть ті мешканці, які раніше підтримували вторгнення РФ в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви. Це стосується й тих росіян, хто був переселений до Криму впродовж 8-ми років окупації.

Російські спецслужби планують перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп’ютери з метою пошуку інформації, яка вкаже на співпрацю із ЗСУ.

"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними та подбати про відповідність легендування, перевірити гаджети та подбати про “чистоту” в будинках. Російське військово-політичне керівництво розуміє, що українські партизани відіграли важливу роль у звільненні Херсону від російських окупаційних військ. Тому, намагаються знайти нові методи боротьби з підпіллям", - розповіли у Центрі.

Раніше Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що з РФ на окуповану Херсонщину перекидають силовиків для проведення незаконної мобілізації місцевих жителів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти на Херсонщині вивозять харчі до РФ і грабують будинки.

6 грудня стало відомо, що російські військові замінували окуповану ними Нову Каховку та лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових.

У Запорізькій області відомо про випадки, коли окупанти відбирають майно українців.

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