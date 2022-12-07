На Півдні окупанти відбирають майно українців, які евакуювались з регіону, - Центр національного спротиву
У Запорізькій області відомо про випадки, коли окупанти відбирають майно українців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"В тимчасово окупованому Приморську по місту розклеїли об‘яви з повідомленням, що власникам майна необхідно звернутись в окупаційну адміністрацію документами, або майно признають безгосподарським та відберуть. Ворог практикує схему оголошення майна “безгосподарським”. Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів", - розповіли у Центрі.
В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно.
Через керівників ОСББ окупанти збирають інформацію щодо порожніх квартир.
- Раніше Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що з РФ на окуповану Херсонщину перекидають силовиків для проведення незаконної мобілізації місцевих жителів.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти на Херсонщині вивозять харчі до РФ і грабують будинки.
- 6 грудня стало відомо, що російські військові замінували окуповану ними Нову Каховку та лівий берег Дніпра у Херсонській області.
- Лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових.
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