Окупанти замінували Нову Каховку і лівий берег Дніпра на Херсонщині, - мер

Про це заявив мер Нової Каховки Володимир Коваленко, передає Радіо Свобода.

"Лівий берег Дніпра і територія міста заміновані. Знаю, що в населених пунктах, які від берега в глибині в бік Криму і які належать до Новокаховської громади, там, на перехрестях вулиць, стоять відповідні установки, які час від часу останніми часом стріляють в бік населених пунктів на правому березі (Дніпра – ред.) в бік звільненої території Херсонщини", – сказав Коваленко.

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Коваленко, додав, що більшість жителів Нової Каховки виїхали з міста а ті, хто залишилися, намагаються уникати контактів з окупантами. При цьому Коваленко зазначив, що в місті поменшало окупантів.

"Росіяни стали у плані контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними у плані вивезення (майна – ред.) та крадіжок. Це вивезення обладнання з медичних закладів, навчальних закладів. З приватних торговельних точок, включаючи морозильні камери, холодильники. Здебільшого звертають увагу на це", - розповів Коваленко.

Раніше Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що з РФ на окуповану Херсонщину перекидають силовиків для проведення незаконної мобілізації місцевих жителів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти на Херсонщині вивозять харчі до РФ і грабують будинки.

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