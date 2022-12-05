У Нову Каховку росіяни привозять ліки, які не мають ефекту, - мер
В тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці люди виходять на вулицю тільки у разі крайньої потреби
Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
"Мешканців у місті дуже мало. Вони практично не бувають на вулиці, хіба у разі крайньої потреби. Мешканці бідкаються, що ліки, які дають, жодного ефекту не мають. Ціна вдвічі більша, а користі жодної. У людей не так багато грошей, щоб закупити продукти, але район забезпечує місто. В Новій Каховці не дуже проста ситуація, хоча світло та вода є", - розповів він.
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