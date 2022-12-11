Порошенко у США: нам потрібні ППО, РСЗО, артилерія великої дальності і запрошення у НАТО

Запис цього інтерв'ю у неділю, 11 грудня 2022 року, з'явився на ютубі політика.

"Путін не розуміє мови переговорів. путін розуміє мову сили. Тому світ, який зараз створив проукраїнську коаліцію, має створити антипутінську коаліцію. Ми маємо дуже позитивний приклад цього - Група Рамштайн з понад 60 націй зі зброєю, а не тільки з промовами і заявами, чинить тиск на путіна. І цей тиск досить ефективни", - зауважив Порошенко.

"Будь ласка, не довіряйте Путіну. Бо скільки є підписаних документів - про виведення його війська з української землі, про звільнення всіх заручників, відведення важкої артилерії - нічого з цього не сталося. І пункт другий: не бійтеся Путіна. І українці, і українські Збройні Сили це демонструють", - наголосив Порошенко.

"У нас є найкращий переговорник, великий дипломат для переговорів з Путіним – це Збройні Сили України. Що може зміцнити позиції Збройних сил України? Це зброя, це санкції, це майбутнє членство в НАТО", - вважає Порошенко.

"Я дуже вітаю рішення Білого дому надати нам 275 млн на боєприпаси, на постачання зброї, що значно зміцнює позицію цього переговорника на 289-й день російської "триденної" війни", - додав Петро Порошенко.

"Українські воїни мають високу мотивацію, тому що вони захищають власну державу, свою землю та власні сім’ї, свій народ. Нам все більше постачають зброї, але нам потрібно ще більше. Зокрема, нам потрібна ППО, щоб зупинити домінування Росії в українському повітряному просторі. Нам потрібна артилерія великої дальності та реактивні системи залпового вогню. Нам потрібно зупинити домінування Росії в кількості артилерії та мати безпечну відстань, звідки ми можемо відкривати вогонь по російських військах", - пояснив Порошенко.





"Друга позиція - санкції та ембарго. Відразу після того, як запровадили санкції та обмеження цін на нафту, лише три тижні тому це було 92-97 доларів за барель, а сьогодні - 76. Так діють санкції. І це лише перший крок, щоб скоротити для Росії грошовий потік, який цивілізований світ платить божевільному диктатору Путіну. А це приблизно 1 мільярд доларів на день. Уявляєте ці цифри? І щонайменше половину Путін витратив на те, щоб убивати українців, вбивати демократію, вбивати свободу. Ми повинні припинити це", - вважає п’ятий президент.

"І третя позиція: треба розуміти, що без запрошення України до НАТО цю війну неможливо зупинити, неможливо закінчити, неможливо перемогти", - резюмує Порошенко.

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