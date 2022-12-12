ЄС погодив санкції проти Ірану за постачання зброї Росії

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив що у санкційному списку опинились 8 осіб та одна організація.

"Це тільки початок", - додає Єрмак.

Також, 12 грудня Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ.

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