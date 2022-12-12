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Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ

12 грудня, 2022 понедiлок
18:35
війна з Росією Дмитро Кулеба

Україна розраховує на сильну та єдину позицію щодо спецтрибуналу на наступному засіданні Європейської ради та під час голосування за резолюцію Генасамблеї ООН щодо відповідальності РФ, яка міститиме заклик створити механізм із притягнення політичного і військового керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Єдине, що спровокувало Путіна на варварську агресію в серці Європи, - це його відчуття повної безкарності. Він відчував його багато років і був переконаний, що все зійде з рук. Єдиний спосіб зупинити це раз і назавжди - створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Він зможе притягнути вище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності", - сказав Кулеба.

Зокрема він також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю за підтримку ідеї створення спецтрибуналу та закликав усі держави-члени ЄС також підтримати її.

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"Ми розраховуємо на сильну та єдину позицію щодо спецтрибуналу на наступному засіданні Європейської ради", - зазначив міністр.

Також глава МЗС України вкотре нагадав, що створення спецтрибуналу жодним чином не завадить важливій роботі Міжнародного кримінального суду, а лише доповнить її. Він підтвердив відданість України важливим зусиллям МКС і партнерів із розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

"Найближчим моментом, коли ми потребуватимемо вашої твердої підтримки ідеї створення спецтрибуналу, стане голосування за резолюцію Генасамблеї ООН щодо відповідальності Росії, яка міститиме заклик створити механізм з притягнення політичного і військового керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії", - підсумував він.

  • Станом на 22 листопада Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.  
  • Генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

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Світ
Росія
ЄС
Гаазький трибунал
Дмитро Кулеба
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