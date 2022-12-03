Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін хоче не миру та переговорів. Він хоче паузи, зупинки українського наступу, зупинки постачання зброї. Якщо дати Путіну зараз переговори, він використає їх так, щоб накопичити зброю, набрати мобілізованих і спробувати знову почати цю агресію", - зазначив Піонтковський.

Політолог також додав, що суд у Гаазі – це міжнародний кримінальний суд, він розглядатиме десятки тисяч зафіксованих в Києві воєнних злочинів у Бучі, Ізюмі, Маріуполі, Херсоні. Всюди, де злочини вчиняли рядові виконавці РФ.

"Захід вирішив створити спеціальний міжнародний суд щодо звинувачення головних воєнних злочинців, тому що в юрисдикції Міжнародного кримінального суду немає такого злочину як агресія проти суверенної країни. Для головних воєнних злочинців, а я думаю, що не лише Путін з Лавровим туди потрапить, а Симоньян також, буде створений спеціальний трибунал за такими принциповими злочинами, як агресія", - пояснив Піонтковський.

Станом на 22 листопада Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.

Генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії

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