Справа щодо "геноциду на Донбасі": позицію України у суді в Гаазі підтримують вже 24 країни
Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду
Про це в Гаазі сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, повідомляє Укрінформ.
"Зараз вже є 24 заяви держав про те, що вони підтримують позицію України. РФ комунікує з судом і знаходиться всередині процесу. Справа по суті стосується того, що РФ надумано маніпулювала та маніпулює, спекулювала та спекулює тим, що нібито Україна вчиняла якийсь міфічний "геноцид" впродовж 8 років, зокрема на території Донбасу. Ми доводимо у справі, що це маніпуляції та спекуляції, що таким чином РФ порушує саму священність поняття Конвенції про геноцид, бо геноцид – це найтяжчий з міжнародних злочинів", – сказав він.
Кориневич також зазначив, що Україна мала подати меморандум по суті справи до 23 вересня. "Ми його подали 1 липня. Ми зробили все для того, щоб зробити це якомога швидше", – підкреслив він.
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