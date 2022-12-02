В Гаазі обговорили створення Офісу прокурора, який відповідатиме за розслідування злочинів РФ
Генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії
Про це пише в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини Росії, яка проходила в Гаазі. Захід організував європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС "Євроюст".
"Зустрілися вірні друзі та партнери України, сповнені рішучості притягнути агресора до відповідальності. Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги", – зазначив Андрій Костін.
Представники країн обговорили посилення співпраці, шляхи обміну доказами та інформацією, а також ініціативу створення Тимчасового Офісу прокурора. Організація відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії, додали у відомстві.
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