Про це пише в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини Росії, яка проходила в Гаазі. Захід організував європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС "Євроюст".

"Зустрілися вірні друзі та партнери України, сповнені рішучості притягнути агресора до відповідальності. Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги", – зазначив Андрій Костін.

Представники країн обговорили посилення співпраці, шляхи обміну доказами та інформацією, а також ініціативу створення Тимчасового Офісу прокурора. Організація відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії, додали у відомстві.

Станом на 22 листопада Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.

Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020—2021 роки) Володимир Єльченко заявив, що тільки військова поразка та суд у Гаазі можуть зупинити Путіна.