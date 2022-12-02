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В Гаазі обговорили створення Офісу прокурора, який відповідатиме за розслідування злочинів РФ

2 грудня, 2022 п'ятниця
10:59
Світ

Генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії

Про це пише в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини Росії, яка проходила в Гаазі. Захід організував європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС "Євроюст".

"Зустрілися вірні друзі та партнери України, сповнені рішучості притягнути агресора до відповідальності. Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги", – зазначив Андрій Костін. 

Представники країн обговорили посилення співпраці, шляхи обміну доказами та інформацією, а також ініціативу створення Тимчасового Офісу прокурора. Організація відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії, додали у відомстві.

  • Станом на 22 листопада Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.  
  • Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020—2021 роки) Володимир Єльченко заявив, що тільки військова поразка та суд у Гаазі можуть зупинити Путіна.

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Росія
Гаазький трибунал
злочини проти людяності
Гаага
злочини проти людства
воєнні злочини Росії
Андрій Костін
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2022, п'ятниця
2 грудня
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