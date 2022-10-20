Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Час вже довів, що ні Путін, ні російські військові нікого не слухають. Ще до того, як почалася масована атака по Україні, хто тільки не намагався бути посередником в україно-російському конфлікті, як вони казали. І Берлусконі, і президент Мексики, той же Ілон Маск та Ердоган. Зверніть увагу, останні 11-12 днів ми вже взагалі не чуємо ніяких ідей про посередництво, про переговори щодо припинення конфлікту", - зауважив Єльченко.

За словами дипломата, весь світ вже зрозумів хто такий Путін і російське керівництво і що таке сьогоднішня Росія.

"Це країна з якою говорити нема про що, неможливо і нереально. Тобто лише військова поразка їх може зупинити. А потім ще гаазький суд або міжнародний трибунал плюс компенсація за все те, що вони натворили в Україні", - наголосив Єльченко.