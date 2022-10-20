Ефективність української ППО зараз на рівні 64%, - Генштаб

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, пише Інтерфакс.

"Ефективність системи нашої протиповітряної оборони залишається на досить високому рівні - 64%, а це 81 ракета зі 126 застосованих була знищена", - сказав Громов під час на брифінгу.

Генерал зазначив, що з огляду на набуття досвіду й отримання нових зразків переносних зенітних ракетних комплексів протягом останнього тижня ефективність системи ППО України значно збільшилася.

Також Громов наголосив, про різке та суттєве збільшення противником інтенсивності застосування ракетного озброєння.

"Зокрема, з 10 жовтня противник випустив 154 ракети по території України, що порівняно з першою декадою місяця більше майже всемеро. У першій декаді було випущено 21 ракету", - сказав він.

Основним типом ракетного озброєння, яке застосовували росіяни протягом минулого періоду, стали крилаті ракети повітряного базування, причому за попередній період застосування цих ракет узагалі не фіксувалося, додав Громов.

"Кількість застосованих ракет - 83 одиниці - перевищила кількість ракет цих типів, застосованих протягом чотирьох місяців: протягом червня, липня, серпня та вересня. У той період було застосовано лише 43 ракети", - зазначив генерал.

Громов додав, що майже третину – 29% від застосованих ракет – становили крилаті ракети морського базування типу "Калібр", які також не застосовували протягом попереднього періоду. Також противник збільшив інтенсивність застосування крилатих ракет наземного базування, застосував вісім ракет, тоді як за попередній період застосував лише одну ракету по території України.

"Аналіз характеру застосування противником дронів-камікадзе типу Shahed-136 за минулий період також показує різке збільшення його інтенсивності. З 10 жовтня противник застосував 176 безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території України, що порівняно з попередньою декадою більше у 2,5 раза", - сказав він.

Громов додав, що із застосованих противником протягом останнього тижня безпілотних літальних апаратів 65 дронів, ймовірно, були націлені на об'єкти в Києві та Київській області.

"Майже половину з них – 27 одиниць – було випущено з території Республіки Білорусь", - додав Громов.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевнив у непохитній підтримці та постачанні сучасної техніки для ППО

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