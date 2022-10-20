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Штайнмаєр пообіцяв підтримку України щодо ППО і відновлення інфраструктури

20 жовтня, 2022 четвер
16:45
Світ Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевняє у непохитній підтримці та постачанні сучасної техніки для ППО

Про це пише у твіттері прессекретарка президента ФРН Керстін Гаммелін.

"Сьогодні провели телефонну розмову федеральний президент Штайнмаєр та президент України Зеленський. Федеральний президент запевнив президента України у незмінній солідарності та підтримці Німеччини", - написала Гаммелін.

Прессекретарка зазначила, що у зв'язку з посиленням ударів російських ракет й атак дронів допомога стосуватиметься і військової підтримки. Тому Німеччина для України відправить ППО і надалі постачатиме найсучаснішу техніку.

"Федеральний президент запевнив, що Німеччина підтримає відновлення зруйнованої інфраструктури електрики, опалення та води. Він схарактеризував атаки Росії на життєво важливу інфраструктуру, як підлі. Президент Зеленський подякував за підтримку Німеччині. Обидва президенти з нетерпінням чекають на особисту зустріч у Києві", - повідомила Гаммелін.

  • 18 жовтня Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання. Також німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.
  • Німецький канцлер Олаф Шольц оголосив, що Німеччина хоче підготувати до весни повну українську бригаду чисельністю до 5 тисяч солдатів.  

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Президент України
Німеччина
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
Франк-Вальтер Штайнмаєр
війна з Росією
окупанти
безпілотник
ракетний удар
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