Про це повідомляє FAZ з посиланням на заяву Шольца в бундестазі.

"Таким чином, ми підкреслюємо нашу готовність брати участь у довгостроковому розвитку сильних українських збройних сил - пліч-о-пліч з нашими партнерами", - сказав Шольц.

За словами Шольца, у понеділок міністри закордонних справ ЄС погодили нову навчальну місію для близько 15 тисяч українських солдатів. Одна із двох штаб-квартир перебуватиме у Німеччині.

Разом з тим Олаф Шольц закликав до тіснішої європейської та міжнародної координації військової підтримки України.

18 жовтня Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання. Також німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

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