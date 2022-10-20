Німеччина планує підготувати близько 5 тисяч українських військових до весни
Німецький канцлер Олаф Шольц оголосив, що Німеччина хоче підготувати до весни повну українську бригаду чисельністю до 5 тисяч солдатів
Про це повідомляє FAZ з посиланням на заяву Шольца в бундестазі.
"Таким чином, ми підкреслюємо нашу готовність брати участь у довгостроковому розвитку сильних українських збройних сил - пліч-о-пліч з нашими партнерами", - сказав Шольц.
За словами Шольца, у понеділок міністри закордонних справ ЄС погодили нову навчальну місію для близько 15 тисяч українських солдатів. Одна із двох штаб-квартир перебуватиме у Німеччині.
Разом з тим Олаф Шольц закликав до тіснішої європейської та міжнародної координації військової підтримки України.
- 18 жовтня Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання. Також німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.
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