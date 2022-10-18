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Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання

18 жовтня, 2022 вiвторок
22:51
війна з Росією Німеччина Україна

Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання

Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.

Зокрема Україна отримала від Німеччини: 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.

Також німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

Повідомляється також, що у планах Німеччини – передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, чотири тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.

  • 18 жовтня стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини звільнило голову спецслужби з кібербезпеки Арне Шенбома після звинувачень у зв'язках із Росією.

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