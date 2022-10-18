МВС Німеччини звільнило голову Федерального управління інформаційної безпеки через звинувачення у зв'язках із Росією
Міністерство внутрішніх справ Німеччини звільнило голову спецслужби з кібербезпеки Арне Шенбома після звинувачень у зв'язках із Росією
Про це інформує Spiegel.
"Федеральне міністерство внутрішніх справ негайно звільнило Арне Шенбома, президента Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), і починає проти нього дисциплінарне провадження", - йдеться в повідомленні.
Голову спецслужби з кібербезпеки звинувачують у проблемних відносинах з Росією. Крім того, він перебував на запрошення Держдуми як спостерігач на виборах президента Росії. А у 2019 році підписав угоду про співпрацю свого клубу з російським колегою, яку очолив колишній високопоставлений розвідник РФ.
"Оскільки не було відповіді на звинувачення, я попросив розпочати дисциплінарне провадження для з’ясування фактів. Поки що я не знаю, що перевіряло міністерство і які конкретно мені висунуті звинувачення", - заявив сам Шенбом.
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