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МВС Німеччини звільнило голову Федерального управління інформаційної безпеки через звинувачення у зв'язках із Росією

18 жовтня, 2022 вiвторок
17:05
Світ Арне Шенбом перед штаб-квартирою BSI в Бонні

Міністерство внутрішніх справ Німеччини звільнило голову спецслужби з кібербезпеки Арне Шенбома після звинувачень у зв'язках із Росією

Про це інформує Spiegel

"Федеральне міністерство внутрішніх справ негайно звільнило Арне Шенбома, президента Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), і починає проти нього дисциплінарне провадження", - йдеться в повідомленні.

Голову спецслужби з кібербезпеки звинувачують у проблемних відносинах з Росією. Крім того, він перебував на запрошення Держдуми як спостерігач на виборах президента Росії. А у 2019 році підписав угоду про співпрацю свого клубу з російським колегою, яку очолив колишній високопоставлений розвідник РФ.

"Оскільки не було відповіді на звинувачення, я попросив розпочати дисциплінарне провадження для з’ясування фактів. Поки що я не знаю, що перевіряло міністерство і які конкретно мені висунуті звинувачення", - заявив сам Шенбом.

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Росія
Німеччина
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