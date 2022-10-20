Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до Європейської ради.

"Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину нашої енергетичної інфраструктури. Через це, на жаль, ми більше не можемо експортувати електрику, щоб допомогти вам зберігати стабільність. Однак, це лише частина проблеми. Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення. На це треба негайно відповідати", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що перша відповідь, фундаментальна, – це протиповітряна й протиракетна оборона.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб для Росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами. Ми вже отримали від Німеччини дуже ефективну систему IRIS-T. Я дякую за це пану канцлеру. Ця німецька система захищає не тільки українське небо. Вона захищає європейську стабільність, обмежуючи російський терор, який бʼє і по нашій країні, і в перспективі – по ваших країнах. Але ми потребуємо більше систем ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит. Я знаю, що деякі країни ЄС уже підтвердили свою участь у цій роботі. І я закликаю вас максимально прискорити реалізацію рішень. Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки у Європі, а й у Сполучених Штатах Америки. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити", - відзначив Зеленський.

Другою відповіддю мають бути санкції.

"Нові потужні санкції і проти Росії, і проти Ірану – за спільництво з державою-терористом. Хоча ми знищили тільки за цей місяць понад 200 іранських дронів, а десятки таки влучили по різних цілях, представники Ірану досі брешуть, ніби вони не передавали дрони Росії. Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у девʼятому санкційному пакеті ЄС. Іран має бути позбавлений будь-якої можливості та навіть бажання постачати хоча б комусь такі дрони. Добре, що вже є перший крок: схвалені нові індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній. Але кілька осіб і компаній – це ще не відповідальність. Потрібні більш системні кроки. Ми з вами можемо, а отже, повинні зробити все, щоб і цей терористичний план російського керівництва провалився. Ніколи знову енергосистема будь-якої країни не має перетворитись на поле бою. Саме зараз на прикладі Росії та Ірану ми маємо змогу показати, що очікує будь-яку державу-терориста, якщо вона намагатиметься ось так бити по європейцях чи будь-яких інших народах", - сказав Зеленський.

Також президент зауважив, що будь-хто, хто закликає до послаблення санкцій проти Росії за терор чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним і не тільки зраджує памʼять жертв терору, а й ставить усю європейську спільноту в залежність від найбільш антиєвропейської сили у сучасному світі.

"Не забувайте, будь ласка, і про аспект з Білоруссю. Ви прекрасно знаєте, що ми робимо все, щоб не допустити втягування народу Білорусі у війну проти нашої держави. Але з білоруської території від початку російського повномасштабного вторгнення запускаються ракети проти України, тепер додалися іранські дрони. Отже, за таке спільництво мають додаватись і санкції. І щоденно додається актуальність нашій пропозиції щодо направлення на кордон України та Білорусі міжнародних спостерігачів, які могли б контролювати безпекову ситуацію", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, ефективність української ППО зараз на рівні 64%, - Генштаб

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