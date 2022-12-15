Франція зобов'язала супутникового оператора припинити трансляцію ще трьох пропагандистських каналів РФ
Французький регулятор зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства
Французький регулятор зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства
Відключення відбулося після рішення французького регулятора телекомунікацій ARCOM.
У рішенні вказується, що всі три телеканали поширювали "вагомі й безпідставні звинувачення, підживлюючи російську пропаганду… з метою зокрема виправдання війни в Україні й "применшення відповідальності РФ у нинішніх подіях".
"Оскільки, на відміну від Росії, Україна підписала та ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, як і Франція, ARCOM має правові підстави вимагати від Eutelsat припинити трансляцію цих каналів", – додає регулятор.
Нове рішення було ухвалене на вимогу Державної ради Франції, яка 9 грудня винесла рішення на користь організації "Репортери без кордонів". Та подала його після того, як ARCOM у вересні заявив, що не має повноважень давати Eutelsat розпорядження припинити трансляцію російських каналів.
Державна рада Франції постановила, що існують "серйозні сумніви щодо законності" позиції ARCOM, і зобов'язала регулятора повторно розглянути запит "Репортерів без кордонів" про припинення Eutelsat трансляції "Россия 1", "Первый канал" і "НТВ".
Підставою для такого рішення зокрема стало те, що ці канали транслювалися через Eutelsat не тільки в Росії, але й на окупованих Росією українських територіях.
Представниця Eutelsat підтвердила Reuters, що оператор виконає рішення ARCOM.
Eutelsat – найбільший у Європі й один із найбільших у світі операторів супутникового зв’язку, який забезпечує трансляцію 7000 телеканалів у Європі, Америці, Африці, Азії та на Близькому Сході.
З початку року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ Європейський Союз заблокував кілька російських державних каналів у межах санкцій, заборонивши їм поширювати свій контент по кабелю, через супутник, в Інтернеті або через додатки для смартфонів.
- Як повідомлялось раніше, у ЄС лише частково припинили мовлення російських державних каналів пропаганди. Ще для частини з них наклали санкції лише на керівництво мовників, проте самі канали продовжували транслювати. Проте в країнах ЄС почалися волонтерські рухи, які вимагали закрити російські медіа через розпалювання мови ворожнечі. Відтак у ЄС повністю заборонили лише мовлення Russia Today та Sputnik, наклали санкції на керівництво ВГТРК (телеканал Росія-1, Росія-24, Культура), а от АТ "Телекомпанія НТВ" продовжували працювати безперешкодно.
- У червні стало відомо, що Eutelsat не буде ініціативно відключати канали російського державного холдингу ВГТРК та міноборони РФ до моменту, поки не буде політичного рішення уряду Франції, або ЄС.
- У серпні компанія Eutelsat відключила мовлення НТВ-Мир на всій європейській території за те, що російський телеканал наполегливо називає українців нацистами
- У листопаді Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала французького оператора Eutelsat скасувати ретрансляцію російських пропагандистських телеканалів.
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