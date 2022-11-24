Про це повідомляє Нацрада у facebook.

Листа з таким закликом надіслали гендиректорці французького оператора Eutelsat S.A Еві Беренке. Вона отримала його під час 52-го засідання Консультаційного комітету Асамблеї сторін у Парижі - директивного органу Міжурядової організації Eutelsat. Передав листа представник посольства України у Франції.

У зверненні наголошують, що компанії необхідно припинити обходити санкції ЄС щодо заборони поширення російських пропагандистських каналів.

Зокрема зазначили, що Eutelsat продовжує ретрансляцію двох російських платформ супутникового телебачення — NTV+ та Tricolor. Їхня програмна сітка містить у собі такі пропагандистські канали, як Russia Today, "Первый канал", Россия 1", "ТВЦ" ("Міжнародний телецентр", TV Centre Internatiоnal), "НТВ". До всіх них застосовано санкції ЄС.

Також ці канали прямо чи опосередковано належать росуряду та контролюються ним. Вони систематично висловлюють підтримку російській агресії на території України та пропагують війну, геноцид українського народу й ворожнечу.

Так, Нацрада вкотре звернула увагу компанії на небезпеку, що несуть росмедіа. Вона наголосила, що за допомогою медіа в РФ займаються викривленням реальності, завдяки чому вдалося виростити ціле поклоніння людей, які бачать свою роль у збережені та відновлені цінностей радянської ідеології.

"У час розв’язаної Росією війни проти України пропагандистські російські ЗМІ вдаються до підбурювання до геноциду стосовно українського народу", - зазначили в Нацраді.

Також у листі нагадали, що будь-яке підбурення до здійснення геноциду відповідно до статті ІІІ Конвенції про запобігання злочинам геноциду є окремим злочином, незалежно від того, чи пов'язане воно з ним напряму. Франція як країна-підписант Конвенції повинна вжити всіх заходів для запобігання скоєння злочину та карати за нього.

Зазначають, що подальше поширення Eutelsat пропагандистських російських каналів, навіть якщо вони мають на меті освіту чи розваги, сприяє узвичаєнню насильства й ненависті, а також розхитує безпеку на європейському континенті.

"У такому середовищі пропаганда війни та знищення інших націй і держав сприймається як звична і допустима інформація", - наголосили в Нацраді.

У разі, якщо Eutelsat не припинить ретрансляцію пакетів NTV+ та Tricolor, Нацрада ініціює пакет накладання санкцій на компанію. Також буде ініційовано блокування будь-якої діяльності компанії на територіях України на європейського континенту.

Раніше найбільший європейський оператор супутникового зв'язку, французький Eutelsat відключив мовлення НТВ-Мир на всій європейській території за те, що російський телеканал наполегливо називає українців нацистами.

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