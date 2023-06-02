На таких темах акцентують міжнародні видання 2 червня:

Чи буде Україна в НАТО цього року і як перемогти росіян

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Увага світових медіа була прикута до європейського саміту в Молдові, де серед десятків лідерів вільної Європи був і президент України Володимир Зеленський. The New York Times підкреслив слова Зеленського про те, що "цей рік призначений для прийняття рішень", маючи на увазі, що цього року НАТО має вирішити, чи приймати Україну до свого членства.

"Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення Україні від членів організації, потрібні гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО", - сказав президент України і зазначив, що для Молдови також важливі гарантії безпеки.

У Politico звернули увагу, що український лідер приїхав на саміт у Молдову, щоб попросити "гарантій безпеки" саме тоді, коли Франція та Німеччина розходяться в цьому питанні.

"Але навіть коли понад 40 лідерів пообіцяли свою солідарність з Україною на другій зустрічі так званого Європейського політичного співтовариства, труднощі у підтримці цієї єдності були очевидними. До та під час саміту лідери підстрахувалися та виявляли конкуруючі позиції щодо дедалі спірнішого питання — які гарантії безпеки може надати Києву Західний альянс, щоб переконатися, що Росія ніколи не повернеться, якщо її виштовхнуть. Президент Франції Еммануель Макрон задав тон у середу, закликавши союзників запропонувати Києву "відчутні та надійні" гарантії безпеки — зміна позиції Франції. Його німецький колега Олаф Шольц у четвер був більш нерішучим, відмовившись надавати будь-які подробиці та вказавши, що це може бути питанням після війни", — пишуть у виданні.

У The Washington Post відзначили, що адміністрація президента США Байдена та її союзники по НАТО розробляють плани щодо забезпечення постійної військової підтримки України після поточного наступу країни, сподіваючись, що довгострокові угоди безпеки створять сильний стримуючий фактор проти майбутньої російської агресії.

"Пропозиції, що розвиваються, є альтернативою вступу України до НАТО в найближчій перспективі, перспектива, яка розділила країни-члени на тих, хто підтримує прохання Києва про негайний вступ до західного військового альянсу, і тих, хто побоюється, що це може ввергнути блок у прямий конфлікт з Росією", — пишуть у виданні.

Також у The Washington Post написали статтю, яку назвали: "Щоб звільнити територію, Україна повинна розбити укріплену оборону Росії". Мета грандіозного фортифікаційного проєкту Росії — уповільнити потенційний наступ України і направити будь-які українські сили, які прориваються, у вузьку територію. Щоб відвоювати територію та витіснити росіян, українцям доведеться пробивати ці укріплення. Для цього потрібна спеціальна підготовка та спорядження, а також ретельна розвідка.

Швейцарії голосує проти передачі зброї

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У зв’язку з російським вторгненням розгорілася дискусія про традиційно суворий нейтралітет Швейцарії. Незважаючи на сильний тиск з боку Києва та його прихильників, Швейцарія відмовляється дозволяти країнам, які володіють швейцарською зброєю, експортувати її в Україну. Заявки Німеччини, Іспанії та Данії були відхилені з посиланням на закон Швейцарії про військові матеріали, який забороняє поставки зброї в зони бойових дій.

Парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну зброю, вироблену в Швейцарії. У четвер Національна рада в Берні проголосувала проти законопроєкту, відомого як "Lex Ukraine", пишуть у Der Spiegel.

Федеральна рада Швейцарії могла б лише у виняткових випадках дозволити реекспорт зброї, виробленої в Швейцарії, якби Рада Безпеки ООН засудила російську агресивну війну в Україні. Оскільки Росія має право вето в Радбезі ООН, про такий сценарій не може бути й мови.