Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї в Україну
Верхня палата парламенту Швейцарії затвердила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну
Про це повідомляється на сайті парламенту країни.
Нижня палата парламенту підтримала цю позицію 22 голосами. Проголосували проти 17, ще 4 - утрималися.
Ця парламентська ініціатива регулює реекспорт швейцарської зброї загалом. Як зазначається, для країн, які дотримуються швейцарських цінностей і купують швейцарські військові матеріали, термін дії декларацій про нерозповсюдження буде обмежено п'ятьма роками.
Передання військових матеріалів буде дозволено країні, яка бере участь у конфлікті, якщо ця країна використовує своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права, не порушує права людини та не застосовує зброю проти мирного населення.
Також в парламенті зазначили, що пропозиція не призначена конкретно для України, але це питання можна було б вивчити при розробці законопроєкту на наступному етапі.
На новину відреагував повідомленням у твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною при дотриманні нейтралітету", - написав міністр.
- Нагадаємо, у жовтні 2022 року Швейцарія заявила, що зберігає нейтральний статус і не планує відмовлятися від нього через агресію РФ проти України.
- Однак на початку 2023-го президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе сказав, що приєднання Швейцарії до санкцій ЄС проти РФ є сумісним з нейтралітетом країни, який не повинен означати байдужість.
- Тоді ж країна заявила, що планує дозволити реекспорт зброї в Україну.
- Також у травні уряд Швейцарії повідомив про плани приєднатися до військових проєктів ЄС, попри нейтралітет
- 2 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну їх зброю.
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