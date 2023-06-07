Про це повідомляється на сайті парламенту країни.

Нижня палата парламенту підтримала цю позицію 22 голосами. Проголосували проти 17, ще 4 - утрималися.

Ця парламентська ініціатива регулює реекспорт швейцарської зброї загалом. Як зазначається, для країн, які дотримуються швейцарських цінностей і купують швейцарські військові матеріали, термін дії декларацій про нерозповсюдження буде обмежено п'ятьма роками.

Передання військових матеріалів буде дозволено країні, яка бере участь у конфлікті, якщо ця країна використовує своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права, не порушує права людини та не застосовує зброю проти мирного населення.

Також в парламенті зазначили, що пропозиція не призначена конкретно для України, але це питання можна було б вивчити при розробці законопроєкту на наступному етапі.

На новину відреагував повідомленням у твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною при дотриманні нейтралітету", - написав міністр.