Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї в Україну

Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї в Україну

7 червня, 2023 середа
15:09
Новини Швейцарія

Верхня палата парламенту Швейцарії затвердила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну

Про це повідомляється на сайті парламенту країни.

Нижня палата парламенту підтримала цю позицію 22 голосами. Проголосували проти 17, ще 4 - утрималися.

Ця парламентська ініціатива регулює реекспорт швейцарської зброї загалом. Як зазначається, для країн, які дотримуються швейцарських цінностей і купують швейцарські військові матеріали, термін дії декларацій про нерозповсюдження буде обмежено п'ятьма роками.

Передання військових матеріалів буде дозволено країні, яка бере участь у конфлікті, якщо ця країна використовує своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права, не порушує права людини та не застосовує зброю проти мирного населення.

Також в парламенті зазначили, що пропозиція не призначена конкретно для України, але це питання можна було б вивчити при розробці законопроєкту на наступному етапі.

На новину відреагував повідомленням у твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною при дотриманні нейтралітету", - написав міністр.

  • Нагадаємо, у жовтні 2022 року Швейцарія заявила, що зберігає нейтральний статус і не планує відмовлятися від нього через агресію РФ проти України.
  • Однак на початку 2023-го президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе сказав, що приєднання Швейцарії до санкцій ЄС проти РФ є сумісним з нейтралітетом країни, який не повинен означати байдужість.
  • Тоді ж країна заявила, що планує дозволити реекспорт зброї в Україну.
  • Також у травні уряд Швейцарії повідомив про плани приєднатися до військових проєктів ЄС, попри нейтралітет
  • 2 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну їх зброю.
Світ
Швейцарія
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
Читайте також:
На фото Каховская ГЭС
6 червня, 2023 вiвторок
Підрив Каховської ГЕС: окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються
Мартін Гріффітс
7 червня, 2023 середа
Заступник генсека ООН: Підрив Каховської ГЕС призведе до далекосяжних наслідків
7 червня, 2023 середа
Держдеп США передав меседж російській владі: ви повинні негайно вивести свої сили з України й припинити невиправдане вторгнення
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
7 червня
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Херсон у вогні та воді. Чому питання про Чонгар знову на часі?
15:59
Ексклюзив
карта "бавовни"_0606
Розпочалися тенденції щодо перехоплення ініціативи на полі бою з боку ЗСУ, - капітан ЗСУ Прозапас
15:56
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: перед підривом Каховської ГЕС росіяни максимально накопичили воду, щоб зашкодити сильніше
15:55
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган запропонував Зеленському створити спільну з росіянами комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС
15:45
російська армія, мобілізація
РФ відкрила на окупованих територіях установи для залучення населення до війни
15:34
Оновлено
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано 1700 жителів Херсонщини, ворог здійснив хакерську атаку на програмне забезпечення гарячої лінії ОВА
15:32
На фото людина, що працює за комп'ютером
Росіяни здійснили хакерську атаку на гарячу лінію Херсонської ОДА
15:30
Ілон Маск поширив відео ексведучого Fox News Такера Карлсона зі звинуваченнями України в підриві Каховської ГЕС
14:57
Перші зірки Всесвіту: нове дослідження вказує на їхню унікальну смерть
14:46
Київ дощ
На заході зливи та шквали, а на півдні тепла та суха погода: прогноз на 8 червня від Наталки Діденко
14:41
Ексклюзив
Карта бойових дій_0606
Карта бойових дій за період 1-6 червня: південний фронт знову запалав, а під Бахмутом підгорає в росіян
14:25
Правоохоронці затримали екссиловика та поліціянта, які незаконно стежили за жителями Київщини та продавали дані з держбаз
14:23
на фото: Роман Костенко
Росіяни можуть й далі намагатися знищувати ГЕС, щоб позбавити Україну енергетики, - полковник СБУ Костенко
14:23
Кличко звільнив чиновника КМДА, якого ЗМІ "спіймали" за святкуванням із забудовником у ресторані під час комендантської години
14:06
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Рівень радіації в нормі": в ОВА назвали ситуацію на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС стабільною
14:00
OPINION
Сергій Руденко
Цой — мертвий
13:57
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У США запевнили, що мають достатньо фінансування для підтримки України у 2023 році
13:56
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Відбудова Каховської ГЕС затягнеться на роки, - ексміністр енергетики Плачков
13:54
укриття
У Києві перевірили понад 3,5 тис укриттів: більшість - без вільного доступу
13:48
підрив Каховської ГЕС
Дамба Каховської ГЕС, найімовірніше, була підірвана зсередини, - NYT
13:29
підрив Каховської ГЕС
Через підрив Каховської ГЕС росіяни відійшли від узбережжя Дніпра на 5-15 км, - Гуменюк
13:25
Оновлено
Сергій Ребров
Реброва призначили головним тренером збірної України з футболу
13:22
діти
Росіяни планують вивезти українських дітей до окупованого Криму, аби "прикрити" ними військові об'єкти
13:15
економіка
Організація економспівробітництва та розвитку покращила прогноз щодо економічного зростання у світі
13:06
крилата ракта "Калібр"
Росія наростила кількість кораблів у Чорному морі, але ракетоносіїв там немає
13:05
Ганна Маляр
На Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ, - Маляр
13:04
Дом культуры на затопленной улице в Новой Каховке
Ткаченко розповів, які об'єкти культурної спадщини постраждали через підрив Каховської ГЕС
12:50
Володимир Зеленський
Каховська ГЕС, фронт, укриття: Зеленський провів селекторну нараду
12:45
Заставка програми Новини: Підсумки тижня
На телеканалі Еспресо стартувала нова суботня програма
12:39
зрадник з Харківщини, який підняв прапор рф над Вовчанськом
Підняв прапор ворога над Вовчанськом: зраднику загрожує 15 років ув'язнення
12:31
На Дніпропетровщині викрили шпигуна, який передавав ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ
12:23
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
В Олешках на Херсонщині незатопленими лишились кілька вулиць, вода прибуває, - голова МВА
12:16
підрив Каховської ГЕС
Через підрив Каховської ГЕС в Україні змінюють режим роботи гідроелектростанцій
12:03
OPINION
Віктор Андрусів
Каховська ГЕС: підрив планувався давно
12:01
тварини
У Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин із затопленого зоопарку
11:49
В Україні ліквідували сина ексдепутата держдуми РФ та чеченського польового командира Ямадаєва
11:48
Атако дронів на Кремль
Атака безпілотників у Москві була націлена на будинки співробітників служби зовнішньої розвідки РФ, - NBC
11:45
Огляд
міжнародний огляд
Південь може стати пустелею через підрив дамби, Україна планувала атаку Nord Stream, ЗСУ подвоюють зусилля. Акценти світових ЗМІ 7 червня
10:59
На спутниковом снимке крупным планом показано затопление Новокаховской плотины и ГЭС в Новой Каховке, Украина, 6 июня 2023 г.
Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові фото зруйнованої Каховської ГЕС
10:55
Ріші Сунак
Британська розвідка розслідує причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, - Сунак
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV