Швейцарія, попри нейтралітет, може приєднатися до військових проектів ЄС

Про це йдеться у заяві представника Міністерства оборони Швейцарії, яку наводить EurActiv.

Рамки постійного структурованого співробітництва ЄС (PESCO) спрямовані на поглиблення співробітництва в галузі оборони між державами-членами ЄС, а також на об'єднання та спільне використання обмежених оборонних ресурсів у рамках блоку. Наразі реалізується 60 оборонних проєктів.

"З моменту відкриття проєктів PESCO для третіх країн, Швейцарія постійно переглядає список проєктів, щоб визначити можливі інтереси та вклади", - заявили у Міноборони країни.

Зазначається, що в останні місяці Швейцарія прагне покращити співпрацю в галузі оборони зі своїми партнерами на випадок, якщо їй доведеться звернутися до них за допомогою, щоб протистояти нападу.

Проєкт військової мобільності спрямований на скорочення бюрократичної тяганини, розробку загальних стандартів та визначення маршрутів між його учасниками з метою скорочення затримок та полегшення пересування військ та техніки.

Інший проєкт – це Cyber Ranges Federation (CRF, очолюваний Естонією і запущений в 2021 році. Іншими членами є Болгарія, Естонія, Фінляндія, Франція, Італія, Латвія та Люксембург.

Він спрямований на об'єднання чинних національних кіберполігонів для покращення навчань з кіберзахисту, обміну знаннями, аналізу ризиків, освіти та навчання, а також випробувань обладнання.

Відзначимо, що Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки в країні ухвалено закон, який забороняє таку допомогу. Також причиною є принцип нейтралітету.