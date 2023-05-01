Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Радбезі ООН з 1 травня буде головувати Швейцарія

У Радбезі ООН з 1 травня буде головувати Швейцарія

1 травня, 2023 понедiлок
12:58
Світ Радбез ООН

По ротації у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй Швейцарія замінить Росію, яка головувала з 1 квітня

З 1 травня Швейцарія вперше очолила Радбез ООН. Її головування буде тривати місяць, а з 1 червня настане черга ОАЕ. Представниця Швейцарії при ООН зазначила, що на цій посаді країна збирається підтримувати свою репутацію посередника та помічника в налагодженні діалогу.

Зазначимо, що у квітні Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Євросоюзу, також виділила пакет фінансової підтримки України розміром $1,7 млрд через збройну агресію РФ.

Росія
ООН
Швейцарія
ОАЕ
Рада безпеки ООН
Читайте також:
Віктор Шендерович
29 квітня, 2023 субота
Російський письменник Шендерович назвав окупантів "нашими хлопцями", а українців звинуватив у "сплесках нацизму"
митрополит Павло (Лебідь)
30 квітня, 2023 неділя
Село, де відбуває арешт митрополит Лебідь, переходить у ПЦУ
Світлана Тихановська
29 квітня, 2023 субота
"Місць в літаку не вистачить на усіх". Тихановська звернулася до силовиків Лукашенка
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
1 травня
13:01
Олександр Усик
"Буде неймовірно складно": Промоутер розповів, з ким хоче битися Усик після захисту титулу WBA
12:54
Посол США в Україні Бріджит Брінк
"Вдячна тим, хто захищає небо України", - Брінк після чергової атаки РФ
12:52
Ексклюзив
Олексій Гарань
Якщо Путін поїде в ПАР - його навряд чи заарештують, - політолог Гарань
12:39
Працівник заводу хімпромисловості передавав дані про військових, які захищали інфраструктуру в Одесі
12:35
Ілля Ковтун
Українець здобув три золоті медалі Кубка світу зі спортивної гімнастики
12:33
Одеса
В Одесі заявили про посилення заходів безпеки 2 та 9 травня: подробиці
12:28
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп заробив собі не один пожиттєвий термін, - експерт-міжнародник Краєв
12:22
війна на Донбасі
Контрнаступ ЗСУ: найважливішими будуть перші 24 години,  – західні експерти
12:20
На узбережжі Криму за чотири місяці зафіксовано 77 загиблих китоподібних, серед яких контужені, - науковець
12:15
відключення електроенергії
Ракетна атака в ніч на 1 травня: в Міненерго повідомили, скільки часу потрібно для усунення пошкоджень у мережі
12:07
OPINION
Володимир Омелян
Держава — це стратегія, яка складається з маси деталей
12:04
підірвали опору лінії електропередачі
У Ленінградській області підірвано опору лінії електропередачі, виявили ще один вибуховий пристрій
11:56
колії
У Брянській області потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок через вибуховий пристрій, - росЗМІ
11:53
Дар'я Білодід
Збірна України офіційно знялася з ЧС-2023 з дзюдо через росіян та білорусів
11:52
Ексклюзив
9 травня у москві парад
"Акт маніпуляції та спекуляції": історик Василь Кметь пояснив, як совєцька пропаганда змінила дати німецької капітуляції
11:48
Авіаудар по Чернігівщині
Росія посилила обстріли прикордоння Чернігівщини: в ОВА підбили підсумки минулого тижня
11:35
Театр Франка скасовує участь в Олімпіаді у Будапешті через включення росіян у програму
11:30
Ерлінг Холанд
Футболіст "Манчестер Сіті" Холанд повторив бомбардирський рекорд АПЛ
11:29
сирена
На Київщині тестуватимуть систему оповіщення: мешканців просять не панікувати
11:26
З 1 травня водіям можна не вмикати вдень ближнє світло фар за межами населених пунктів
11:14
Оновлено
Атака РФ на Павлоград
Унаслідок ракетної атаки на Павлоград на Дніпропетровщині постраждали 34 людини, серед них діти
11:04
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії з 8 "калібрами"
10:50
Папа Римський
Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні
10:38
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
"Надсилають координати феодосійської нафтобази, чекають на подарунки": Чийгоз про реакцію жителів Криму на вибухи у Севастополі
10:34
Пентагон
Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на 126 літаків F-35
10:27
Інфографіка
євро
Курс валют у перший день травня: євро подешевшав
10:25
ЗСУ знищили
ЗСУ на Лиманському напрямку взяли у полон 10 окупантів
10:16
Ексклюзив
Умань, обстріл
До розбору завалів в Умані залучали 30 одиниць техніки та понад 150 рятувальників, - речниця ДСНС
10:14
Олег Волошин
До суду скерували обвинувальний акт проти екснардепа Волошина, якого підозрюють у держзраді
10:08
Путін Гаага
У ПАР попередили Кремль, що заарештують Путіна, якщо він прилетить на саміт БРІКС, - ЗМІ
10:04
OPINION
Орест Сохар
"План Макрона" у грі
09:48
Артилерія, авіація, БПЛА: російські терористи вгатили 47 разів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя
09:41
Ексклюзив
окупанти крим
Офіцери армії РФ в Криму використовують ротацію, щоб назавжди змінити місце проходження служби, - Гуменюк
09:35
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
"Сотні кілометрів траншей": Британська розвідка розповіла, де РФ найінтенсивніше готується до оборони
09:30
Російський обстріл, вибух, Сумщина
З початку доби російські військові обстріляли 5 громад Сумщини
09:30
КНДР, Північна Корея
У КНДР розкритикували угоду між США та Південною Кореєю щодо протидії ядерній загрозі
09:28
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Сьогодні над Київщиною була збита експериментальна ракета Х-101, - Згурець
09:09
Останні три доби довели, що РФ не готова до контрнаступу України, - CNN
09:05
Окупанти
Окупанти вперше перекидають танки Т-90 у напрямку Бердянська через Маріуполь, - Андрющенко
08:32
Херсонщина обстріл
За добу ворог 39 разів обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, троє поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV