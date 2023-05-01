У Радбезі ООН з 1 травня буде головувати Швейцарія

З 1 травня Швейцарія вперше очолила Радбез ООН. Її головування буде тривати місяць, а з 1 червня настане черга ОАЕ. Представниця Швейцарії при ООН зазначила, що на цій посаді країна збирається підтримувати свою репутацію посередника та помічника в налагодженні діалогу.



Зазначимо, що у квітні Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Євросоюзу, також виділила пакет фінансової підтримки України розміром $1,7 млрд через збройну агресію РФ.

З 1 квітня Росія протягом місяця очолювала Раду безпеки ООН