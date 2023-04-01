Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Євросоюзу, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що це важливо, коли нейтральні у військово-політичному сенсі держави все ж займають чітку моральну позицію до російського терору і до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах.

"Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що цього тижня була низка позитивних новин для України. Так у межах ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом. Він буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам їх асиміляцій.

"Цей злочин Росії - один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу. Росія скоює його системно й прораховано, на державному рівні. Системною буде й відповідальність за нього. Відповідальність Росії як держави та всіх, хто причетний", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський подякував низці держав за військову та фінансову підтримку. Він відзначив Німеччину, Хорватію, Північну Македонію, Словаччину, Словенію та Канаду. Також подякував МВФ за нову програму для України.

"Я дякую всім, хто допомагає Україні. Хто захищає міжнародний порядок, заснований на правилах! Дякую всім, хто рятує й допомагає рятувати наших людей після поранень від російських обстрілів!" - сказав Зеленський.