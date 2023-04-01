Зеленський провів годинну телефонну розмову із Макроном про війну в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном
Про це Зеленський повідомив у twitter.
За словами президента України, розмова тривала годину, він розповів Макрону про ситуацію на фронті та обговорив з ним українську "формулу миру".
"У годинній розмові з Емманюелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - написав Зеленський.
- 20 лютого Володимир Зеленський назвав марними заклики Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з Володимиром Путіним.
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