Про це Зеленський повідомив у twitter.

За словами президента України, розмова тривала годину, він розповів Макрону про ситуацію на фронті та обговорив з ним українську "формулу миру".

"У годинній розмові з Емманюелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - написав Зеленський.