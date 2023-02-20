Макрон даремно марнує час, - Зеленський про спроби президента Франції вести діалог з Путіним
Український президент Володимир Зеленський відреагував на заклики французького колеги Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з Володимиром Путіним
Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.
На запитання, чи згоден він з пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з Путіним, Зеленський відповів: "Це буде марний діалог, насправді Макрон марнує свій час. Я дійшов висновку, що ми не здатні змінити ставлення Росії. Якщо вони вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим зробити, це їхня справа - співпрацювати чи ні зі спільнотою націй на основі взаємної поваги".
Президент додав, що рішення розпочати війну проти України "маргіналізувало Путіна".
- Раніше Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України у війні, але не бажає, щоб Росія "була розчавлена". Втім, необхідність у "підтримці діалогу" з РФ все ще існує, вважає він.
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