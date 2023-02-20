Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

На запитання, чи згоден він з пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з Путіним, Зеленський відповів: "Це буде марний діалог, насправді Макрон марнує свій час. Я дійшов висновку, що ми не здатні змінити ставлення Росії. Якщо вони вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим зробити, це їхня справа - співпрацювати чи ні зі спільнотою націй на основі взаємної поваги".

Президент додав, що рішення розпочати війну проти України "маргіналізувало Путіна".