Макрон заявив, що Франція ніколи не матиме намірів "розчавити" Росію
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що бажає перемоги Україні у війні з РФ, однак не хоче, аби Росія "була розчавлена"
Про це пишуть у DW.
"Я не думаю як деякі, що ми повинні прагнути до повної поразки Росії, напасти на її території. Ці спостерігачі в першу чергу хочуть розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він.
Так, в інтерв'ю французьким ЗМІ Емманюель Макрон припустив, що жодна зі сторін у війні не здобуде велику перевагу на полі бою.
"Я хочу, щоб Україна могла відстоювати свою позицію, але переконаний, що в остаточному підсумку це не закінчиться військовим шляхом", - підкреслив президент Франції.
- Нагадаємо,під час конференції з безпеки в Мюнхені Емманюель Макрон, зокрема, ствердив, що зараз немає умов для діалогу - Росія вибрала не перемовини, а військові дії. Європа не може дозволити, щоб такий рівень насильства мав місце у світі.
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