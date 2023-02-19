Макрон заявив, що Франція ніколи не матиме намірів "розчавити" Росію

Про це пишуть у DW.

"Я не думаю як деякі, що ми повинні прагнути до повної поразки Росії, напасти на її території. Ці спостерігачі в першу чергу хочуть розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він.

Так, в інтерв'ю французьким ЗМІ Емманюель Макрон припустив, що жодна зі сторін у війні не здобуде велику перевагу на полі бою.

"Я хочу, щоб Україна могла відстоювати свою позицію, але переконаний, що в остаточному підсумку це не закінчиться військовим шляхом", - підкреслив президент Франції.