Ми повинні побороти те, що несе Росія, насильства такого рівня не має бути у світі, - Макрон
Зараз немає умов для діалогу - Росія вибрала не перемовини, а військові дії. Європа не може дозволити, щоб такий рівень насильства мав місце у світі
Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював Еспресо.
"Ми повинні зберігати нашу єдність, аби Росія могла раз і назавжди зупинити свої амбіції, аби вона не поводилась так. Росія продовжує здобувати тіньову продукцію. На жаль, ніхто не може змінити географічне положення Європи - Росія буде частиною Європи. Ніхто в цій залі не зможе розв'язати цю дилему. Якщо ми хочемо працювати на перспективу тривалого миру - ми повинні побороти те, що несе з собою Росія. Ми повинні продовжувати боротися в цьому дусі", - зазначив він.
Макрон додав, що Франція підтримує єдність всієї Європи та діяла рішуче.
"Ми продовжуємо вести перемовини, де це можливо. Зараз не прийшла пора діалогу, Росія вибрала не перемовини, а військові дії. Вона намагається дійти до певного рівня ескалації, продовжує атакувати об'єкти цивільної і критичної інфраструктури, продовжує скоювати цивільні злочини. Рішення дуже просте - Росія не повинна і не може виграти цієї війни. Ми не можемо дозволити, щоб такий рівень насильства мав місце у світі. Це похитне стабільність у всьому світі", - підсумував президент Франції.
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