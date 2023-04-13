Швейцарія надасть Україні $1,7 млрд до 2028 року
Офіційний Берн готовий виділити Києву пакет фінансової підтримки розміром $1,7 млрд через збройну агресію РФ. В МЗС підкреслили намір довгострокової допомоги Україні
Про це повідомляє Swiss Info.
В уряді Швейцарії повідомили про намір надати Україні ще як мінімум $1,7 млрд в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва.
Допомога надійде протягом наступних шести років, заявили посадовці та підкреслили намір довгострокової допомоги Україні.
Із врахуванням понад 338 млн доларів, уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки, загальна допомога сягне понад 2 млрд доларів.
- Комітет із питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії подасть до парламенту пропозицію надати Україні 5 млрд швейцарських франків (близько $540 млн).
- Уряд Швейцарії заявив, що відмовляється від передачі зброї швейцарського виробництва Україні та третім країнам, попри тиск з боку ЄС.
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