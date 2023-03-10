Швейцарський уряд відмовився від реекспорту зброї для України, пояснивши це "цінностями нейтралітету"
Уряд Швейцарії заявив, що відмовляється від передачі зброї швейцарського виробництва Україні та третім країнам, попри тиск з боку ЄС
Про це інформує Reuters.
Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Швейцарію почали закликати до припинення багатовікової традиції нейтралітету. Так у січні два парламентські комітети рекомендували пом'якшити правила передачі зброї третім країнам, проте після засідання 10 березня уряд відкликав заклик.
"Федеральна рада віддана цінностям нейтралітету Швейцарії та продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету", - ідеться у заяві уряду.
Водночас уряд наголосив, що продовжить стежити за дебатами й за потреби зробить додаткову заяву.
Reuters пише, що від початку повномасштабного вторгнення Швейцарія отримувала запити від Іспанії, Данії та Німеччини щодо реекспорту військових матеріалів швейцарського виробництва в Україну. Проте ці запити були відхилені. Водночас Швейцарія прийняла санкції ЄС та неодноразово закликала до виведення російської армії з України.
- 8 березня одна з палат парламенту Швейцарії - Національна рада - відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів. Раніше аналогічне рішення ухвалили в іншій палаті парламенту - Раді кантонів.
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