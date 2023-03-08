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Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів для України

8 березня, 2023 середа
20:58
Світ Швейцарія

Одна з палат парламенту Швейцарії - Національна рада - відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів. Раніше аналогічне рішення ухвалили в іншій палаті парламенту - Раді кантонів

Про це інформація Swissinfo.

У раді голосували за пропозицію внести зміни до закону про нейтралітет і дозволити постачання зброї та боєприпасів у зони конфлікту.

Після Ради кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.

Парламент підтримав одну з поправок - якщо Рада безпеки ООН своєю резолюцією визнає існування агресивної війни та засудить країну-агресора. Тоді Швейцарія може допомогти зброєю країні, яка обороняється. Але в контексті війни РФ проти України це нічого не змінить, тому що Росія має право вето у Радбезі ООН.

Верхня палата парламенту ухвалила пропозицію лише за одним пунктом. Федеральна рада повинна мати можливість як виняток дозволяти реекспорт зброї, виробленої у Швейцарії, за наявності резолюції Ради Безпеки ООН.

Проте другий пункт пропозиції верхня палата відхилила. Для виняткового дозволу не повинно бути достатньо, якщо Генасамблея ООН засудить війну більшістю у дві третини голосів.

Тепер Рада держав має розібратися з ухваленим пунктом пропозиції.

  • 2 березня повідомлялося, що прокуратура Швейцарії висунула чотирьом банкірам звинувачення у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Путіна. Це одна з перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту.
  • 3 березня стало відомо, що міністри оборони та економіки Німеччини Борис Пісторіус і Роберт Габек звернулись до віцепрезидентки Швейцарії Віоли Амхерд із проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2.
  • У парламенті Швейцарії точаться запеклі дебати з питання доцільності скасування заборони реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в країни, залучені в збройні конфлікти.  
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