Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів для України

Про це інформація Swissinfo.

У раді голосували за пропозицію внести зміни до закону про нейтралітет і дозволити постачання зброї та боєприпасів у зони конфлікту.

Після Ради кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.

Парламент підтримав одну з поправок - якщо Рада безпеки ООН своєю резолюцією визнає існування агресивної війни та засудить країну-агресора. Тоді Швейцарія може допомогти зброєю країні, яка обороняється. Але в контексті війни РФ проти України це нічого не змінить, тому що Росія має право вето у Радбезі ООН.

Верхня палата парламенту ухвалила пропозицію лише за одним пунктом. Федеральна рада повинна мати можливість як виняток дозволяти реекспорт зброї, виробленої у Швейцарії, за наявності резолюції Ради Безпеки ООН.

Проте другий пункт пропозиції верхня палата відхилила. Для виняткового дозволу не повинно бути достатньо, якщо Генасамблея ООН засудить війну більшістю у дві третини голосів.

Тепер Рада держав має розібратися з ухваленим пунктом пропозиції.