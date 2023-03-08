Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів для України
Одна з палат парламенту Швейцарії - Національна рада - відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів. Раніше аналогічне рішення ухвалили в іншій палаті парламенту - Раді кантонів
Про це інформація Swissinfo.
У раді голосували за пропозицію внести зміни до закону про нейтралітет і дозволити постачання зброї та боєприпасів у зони конфлікту.
Після Ради кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.
Парламент підтримав одну з поправок - якщо Рада безпеки ООН своєю резолюцією визнає існування агресивної війни та засудить країну-агресора. Тоді Швейцарія може допомогти зброєю країні, яка обороняється. Але в контексті війни РФ проти України це нічого не змінить, тому що Росія має право вето у Радбезі ООН.
Верхня палата парламенту ухвалила пропозицію лише за одним пунктом. Федеральна рада повинна мати можливість як виняток дозволяти реекспорт зброї, виробленої у Швейцарії, за наявності резолюції Ради Безпеки ООН.
Проте другий пункт пропозиції верхня палата відхилила. Для виняткового дозволу не повинно бути достатньо, якщо Генасамблея ООН засудить війну більшістю у дві третини голосів.
Тепер Рада держав має розібратися з ухваленим пунктом пропозиції.
- 2 березня повідомлялося, що прокуратура Швейцарії висунула чотирьом банкірам звинувачення у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Путіна. Це одна з перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту.
- 3 березня стало відомо, що міністри оборони та економіки Німеччини Борис Пісторіус і Роберт Габек звернулись до віцепрезидентки Швейцарії Віоли Амхерд із проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2.
- У парламенті Швейцарії точаться запеклі дебати з питання доцільності скасування заборони реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в країни, залучені в збройні конфлікти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.18
Купівля 38.18Продаж 39.03
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе