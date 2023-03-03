Німеччина просить викупити у Швейцарії 96 списаних Leopard 2
Міністри оборони та економіки Німеччини Борис Пісторіус і Роберт Габек звернулись до віцепрезидентки Швейцарії Віоли Амхерд із проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2
Про це інформує Blick з посиланням на речника міністерства оборони Швейцарії Лоренц Фрішкнехт.
Повідомляється, що техніка, знята з озброєння армії Швейцарії. Угода можлива, але потребує голосування в парламенті.
У листі Пісторіус і Хабек наголошують, що Leopard 2, які планується придбати у Швейцарії, не будуть передані Україні, а використовуватимуться для зміцнення обороноздатності європейських країн.
"З точки зору армії, в принципі, можна було б обійтися без обмеженої кількості бойових танків – за вирахуванням власних потреб Швейцарії", – розповів Фрішкнехт.
Йдеться про 34 законсервовані танки, які доповнять 134 модернізовані Leopard-2, що нині перебувають на озброєнні.
Речник швейцарського Міноборони додав, що передумовою до угоди є офіційне рішення парламенту про зняття танків з озброєння Швейцарії.
- 25 січня Німеччина оголосила, що передасть Україні 14 танків Leopard 2.
- 24 лютого очільник Міністерства оборони Олексій Резніков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із головою уряду Польщі Матеушем Моравецьким зустріли перші чотири танки Leopard 2, передані Україні.
- Посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що 18 танків Leopard 2 A6 надійдуть до України із ФРН до кінця березня.
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