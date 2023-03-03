Німеччина просить викупити у Швейцарії 96 списаних Leopard 2

Про це інформує Blick з посиланням на речника міністерства оборони Швейцарії Лоренц Фрішкнехт.

Повідомляється, що техніка, знята з озброєння армії Швейцарії. Угода можлива, але потребує голосування в парламенті.

У листі Пісторіус і Хабек наголошують, що Leopard 2, які планується придбати у Швейцарії, не будуть передані Україні, а використовуватимуться для зміцнення обороноздатності європейських країн.

"З точки зору армії, в принципі, можна було б обійтися без обмеженої кількості бойових танків – за вирахуванням власних потреб Швейцарії", – розповів Фрішкнехт.

Йдеться про 34 законсервовані танки, які доповнять 134 модернізовані Leopard-2, що нині перебувають на озброєнні.

Речник швейцарського Міноборони додав, що передумовою до угоди є офіційне рішення парламенту про зняття танків з озброєння Швейцарії.