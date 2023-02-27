Про це Фельдгузен написала у колонці для Європейської правди.

"До кінця березня 2023 року Німеччина поставить Україні 18 бойових танків Leopard 2 A6", - написала Фельдгузен.

Вона додала, що наразі українські військові проходять навчаються на німецьких танках та БМП.

"Наразі проходять навчання на бойових машинах піхоти Marder, запланована передача 40 БМП, танках Leopard 2 та системі ППО Patriot", - зазначила Фельдгузен..

Також вона оприлюднила повний перелік озброєнь, які Україна вже отримала безпосередньо від Німеччини.

"Це 32 зенітні САУ Gepard, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, п'ять реактивних систем залпового вогню MARS ІІ, 50 бронеавтомобілів Dingo, одна система ППО IRIS-T SLM (заплановано ще 3), 20 реактивних систем залпового вогню калібру 70 мм, 12 великовантажних сідлових тягачів, 26 розвідувальних БПЛА та 30 систем виявлення БПЛА, три броньовані мостоукладальники Biber, 54 бронетранспортери M113 з озброєнням", - перелічила Фельдгузен.